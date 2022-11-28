عبد الستار المسعودي: ملف قضية التٱمر على امن الدولة مجرّد فرقعة وهدفه حرمان فاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة من الترشح للرئاسة

قال الاثنين 28 نوفمبر، المحامي عبد الستار المسعودي ان الأيام ستظهر ان قضية التٱمر على امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين ونقابيين واعلاميين مجرّد فرقعة.







واضاف بن مسعود بأن التهم الموجودة في الملف يمكن ان يتم توجيهها لاي تونسي ياخذولو تيليفونو ويطلعولو على الرسائل متاعو.

واعتبر ان الهدف من هذه القضية على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية القادمة وهما الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة وبحسب الدستور فانه سيتم حرمانهنا من الترشح للانتخابات.

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واضاف بن مسعود بأن التهم الموجودة في الملف يمكن ان يتم توجيهها لاي تونسي ياخذولو تيليفونو ويطلعولو على الرسائل متاعو.واعتبر ان الهدف من هذه القضية على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية القادمة وهما الفاضل عبد الكافي وحكيم بن حمودة وبحسب الدستور فانه سيتم حرمانهنا من الترشح للانتخابات.