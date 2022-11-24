سمير الوافي يغادر السجن


Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 - 12:43 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نشر الخميس 24 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي صورة رفقة محاميه خلال مغادرته السجن وعلّق الوافي ساخرا مباشرة من مطار سويسرا الدولي مع الاستاذ والصديق محمد المنوبي الفرشيشي.
يذكر ان الوافي كان في السجن اثر حكم صدر في حقه بالسجن 3 اشهر اثر الشكاية التي رفعتها ضده الممثلة مريم بن مامي واتهمته بالاساءة لها على خلفية ما ورد في مكالمة جمعته بعلاء الشابي.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 257297

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 24 Novembre 2022 à 12h 51m |           
مباشرة من مطار سويسرا الدولي يعني مباشرة من المرناقية



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