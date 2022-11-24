سمير الوافي يغادر السجن

نشر الخميس 24 نوفمبر، الاعلامي سمير الوافي صورة رفقة محاميه خلال مغادرته السجن وعلّق الوافي ساخرا مباشرة من مطار سويسرا الدولي مع الاستاذ والصديق محمد المنوبي الفرشيشي.

يذكر ان الوافي كان في السجن اثر حكم صدر في حقه بالسجن 3 اشهر اثر الشكاية التي رفعتها ضده الممثلة مريم بن مامي واتهمته بالاساءة لها على خلفية ما ورد في مكالمة جمعته بعلاء الشابي.









