Babnet   Latest update 23:07 Tunis

المتحف البحري ببنزرت تعيش داخل أحواضه البلورية قرابة 6 آلاف سمكة مياه عذبة- المشرف على المتحف-

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c461a2f2d695.63333819_gklqhopjfiemn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 23:07 قراءة: 1 د, 48 ث
      
وات - تعيش داخل الأحواض البلورية للمتحف البحري ببنزرت قرابة 6 آلاف سمكة مياه عذبة وعدد قليل من أسماك المياه المالحة.
ويستقطب المتحف،الذي يشهد حاليا عملية ترميم ويضم قرابة 45 حوضا بلوريا ويجري حاليا تجهيز 12 حوض أخرى، خلال السنة الدراسية ما بين 500 و ألف زائر يوميا من بينهم تلاميذ وسياح ومهتمون باكتشاف عالم أسماك المياه العذبة وأسماك الزينة.


وأكد المشرف على المتحف شكري الصفاقسي، في تصريح لفريق وكالة تونس افريقيا للانباء، المشارك في مهمة أضواء على الجهات بولاية بنزرت، ان المتحف احدث سنة 1986 وتشرف عليه جمعية صيانة مدينة بنزرت منذ سنة 2024.

وقام المشرفون على المتحف بجلب أسماك المياه العذبة من عديد الدول على غرار أندونيسيا علما وان أغلى سمكة في المتحف يتخطي سعرها 15 الف دينار وتعد تاج المتحف وفق الصفاقسي.
وتابع فريق وات، الصفاقسي وهو يعرف زوار المتحف من التلاميذ على أهم انواع الاسماك ولا سيما اخطرها والتي يطلق عليها "البيرانا " وبعض الاسماك الاخرى الاقل حجما داخل الاحواض الى جانب الاسماك اللاسعة والاسماك المضيئة والاسماك الاكثر جمالا والاكثر ترحيبا بالزوار القادمين.
وتتوفر داخل المتحف تشكيلة واسعة من اسماك المياه العذبة الحبيسة داخل الاحواض ولكنها كائنات حية يتم الاعتناء بها سواء من خلال توفير حصص من الطعام والتي زهاء 5 كيلوغرامات من الغذاء الخاص ونحو 2 كيلوغرام من كبد الدجاج المخصصة لبعض انواع الأسماك وفق الصفاقسي.
وتتلقى الأسماك العناية الطبية، ويتم يوميا تغيير نسبة 10 بالمائة من مياه الحوض بل ان احدى الاسماك تحمل داخل جسمها جهاز تتبع تتيح لبائعها الاصلي التواصل مع المتحف للابلاغ عن حالتها ومدى حاجتها الى الرعاية وفق الصفاقسي .
وتتكفل جمعية صيانة مدينة بنزرت، بإدارة شؤون المتحف البحري، من خلال عملية الترميم التي تتم بالتشاور مع مصالح المعهد الوطني للتراث وتعمل الجمعية على إعداد فضاءات عرض جديدة، تتوفر فيها اضاءة داخلية إقتصادية تتماشي مع خصوصية المكان.
ويحتفظ المتحف بجمالية المكان والجدران، وعراقتها ويشهد الفضاء حاليا عملية ترميم لكن هذه الوضعية ، المدارس والحاضنات المدرسية لارساء التلاميذ لاستطلاع المتحف والتعرف على تنوع الأسماك بل ان احدى جدرانه تستند اليه قطعة من الحجارة القديمة التي تسجل بحروف رومانية المسافة الفاصلة بين قرطاج وبنزرت.

ويستقبل المتحف الزوار، مقابل معلوم رمزي، لكن الفضاء تتواجد فيه تشكيلة واسعة من الاسماك النادرة والتي تجلب هواة الاسماك علما وان سمكة " الاوسكار" تعد اذكي سمكة على الاطلاق داخل المتحف.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314737


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet30°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
36°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:07 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    