المتحف البحري ببنزرت تعيش داخل أحواضه البلورية قرابة 6 آلاف سمكة مياه عذبة- المشرف على المتحف

وات - تعيش داخل الأحواض البلورية للمتحف البحري ببنزرت قرابة 6 آلاف سمكة مياه عذبة وعدد قليل من أسماك المياه المالحة.

ويستقطب المتحف،الذي يشهد حاليا عملية ترميم ويضم قرابة 45 حوضا بلوريا ويجري حاليا تجهيز 12 حوض أخرى، خلال السنة الدراسية ما بين 500 و ألف زائر يوميا من بينهم تلاميذ وسياح ومهتمون باكتشاف عالم أسماك المياه العذبة وأسماك الزينة.





وأكد المشرف على المتحف شكري الصفاقسي، في تصريح لفريق وكالة تونس افريقيا للانباء، المشارك في مهمة أضواء على الجهات بولاية بنزرت، ان المتحف احدث سنة 1986 وتشرف عليه جمعية صيانة مدينة بنزرت منذ سنة 2024.وقام المشرفون على المتحف بجلب أسماك المياه العذبة من عديد الدول على غرار أندونيسيا علما وان أغلى سمكة في المتحف يتخطي سعرها 15 الف دينار وتعد تاج المتحف وفق الصفاقسي.وتابع فريق وات، الصفاقسي وهو يعرف زوار المتحف من التلاميذ على أهم انواع الاسماك ولا سيما اخطرها والتي يطلق عليها "البيرانا " وبعض الاسماك الاخرى الاقل حجما داخل الاحواض الى جانب الاسماك اللاسعة والاسماك المضيئة والاسماك الاكثر جمالا والاكثر ترحيبا بالزوار القادمين.وتتوفر داخل المتحف تشكيلة واسعة من اسماك المياه العذبة الحبيسة داخل الاحواض ولكنها كائنات حية يتم الاعتناء بها سواء من خلال توفير حصص من الطعام والتي زهاء 5 كيلوغرامات من الغذاء الخاص ونحو 2 كيلوغرام من كبد الدجاج المخصصة لبعض انواع الأسماك وفق الصفاقسي.وتتلقى الأسماك العناية الطبية، ويتم يوميا تغيير نسبة 10 بالمائة من مياه الحوض بل ان احدى الاسماك تحمل داخل جسمها جهاز تتبع تتيح لبائعها الاصلي التواصل مع المتحف للابلاغ عن حالتها ومدى حاجتها الى الرعاية وفق الصفاقسي .وتتكفل جمعية صيانة مدينة بنزرت، بإدارة شؤون المتحف البحري، من خلال عملية الترميم التي تتم بالتشاور مع مصالح المعهد الوطني للتراث وتعمل الجمعية على إعداد فضاءات عرض جديدة، تتوفر فيها اضاءة داخلية إقتصادية تتماشي مع خصوصية المكان.ويحتفظ المتحف بجمالية المكان والجدران، وعراقتها ويشهد الفضاء حاليا عملية ترميم لكن هذه الوضعية ، المدارس والحاضنات المدرسية لارساء التلاميذ لاستطلاع المتحف والتعرف على تنوع الأسماك بل ان احدى جدرانه تستند اليه قطعة من الحجارة القديمة التي تسجل بحروف رومانية المسافة الفاصلة بين قرطاج وبنزرت.ويستقبل المتحف الزوار، مقابل معلوم رمزي، لكن الفضاء تتواجد فيه تشكيلة واسعة من الاسماك النادرة والتي تجلب هواة الاسماك علما وان سمكة " الاوسكار" تعد اذكي سمكة على الاطلاق داخل المتحف.