وفاة أول طفلة تونسية بمرض "الشيغيلا"


Publié le Mercredi 23 Novembre 2022 - 10:32 قراءة: 0 د, 31 ث
      
توفيت اول طفلة تونسية ببكتيريا " الشيغيلا" وهي تبلغ من العمر 8 سنوات حيث اكد المدير الجهوي للصحة بتونس طارق بن نصر في تصريح لاذاعة " موزاييك" اليوم ان الطفلة كانت تعاني من اعراض المرض وتوفيت الاحد الماضي.


واضاف " الطفلة تعكرت صحتها بعد ان تم جلبها الى المستشفى بشكل متأخر مضيفا " مرض الشيغيلا يمكن ان يؤدي الى الوفاة".

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وقال "سجيل 69 إصابة ببكتيريا "شيغيلا" في صفوف الأطفال تم ايواؤهم بمستشفى الأطفال بباب سعدون وقد تماثلوا جميعهم مطالبا الاولياء بضرورة استشارة الطبيب بمجرد ظهور الأعراض المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة والإسهال وآلام في البطن.


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