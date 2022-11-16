السجن لرجل الأعمال خالد القبي واطارات سجنية سابقة

قضت ليلة أمس الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد النظر في قضية تعلقت بالارتشاء والباعث على ذلك، شملت الابحاث فيها رجل الأعمال خالد القبي واطارات سجنية من بينهم مدير السجن المدني بالمرناقية الاسبق بالحكم ب 5 سنوات و6 أشهر سجنا في حق رجل الأعمال خالد القبي و ب6 سنوات و 6 أشهر سجنا في حق المدير الاسبق للسجن المدني بالمرناقية،وب 5 سنوات ونصف،في حق اطار بالسجون، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن مدة 4 أعوام و 6 أشهر في حق امرأتين على علاقة بالقبي ومدير السجن المذكور .







ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال خالد القبي من داخل السجن أثناء إيقافه بين سنتي 2011 و2012.



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وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين في القضية محالون بحالة سراح على ذمة القضية .



ويتعلق ملف القضية باتهام مدير سابق لسجن المرناقية وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية لرجل الأعمال خالد القبي من داخل السجن أثناء إيقافه بين سنتي 2011 و2012.وتجدر الإشارة إلى أن جميع المتهمين في القضية محالون بحالة سراح على ذمة القضية .