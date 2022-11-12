بيان المفوض الأوروبي للعدالة ، ديدييه رايندرز ، بعد لقائه بالرئيس قيس سعيد

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم الجمعة بقصر قرطاج، المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز .







ووفق



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لقد كررت للرئيس سعيد دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي.



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نحن نؤمن برغبة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية ، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه.



ومع ذلك ، وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام الذي يمر بمرحلة انتقالية ، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية.



لحماية أي مكاسب ديمقراطية ، من الضروري تعزيز سيادة القانون ، والفصل بين السلطات ، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.



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تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية وللاتحاد الأوروبي. إنها عظمة تونس أنها تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة حازمة. هذه إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن. نحن نضمن ذلك داخل الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما من خلال نشر التقرير عن سيادة القانون. نفعل الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المرشحة أو الشريكة بالتعاون مع مجلس أوروبا ، ولا سيما لجنة البندقية أو جريكو.



تشكل هذه المبادئ أساس شراكتنا الاستراتيجية. اليوم ، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن الدفاع الكامل عنهم.



يجب أن تكون التحضير للانتخابات التشريعية التي أُعلن عنها في 17 ديسمبر وطرق إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.



أشار الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى أن هذا الحوار شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.



سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته. ويؤكد من جديد استعداده واستعداده لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية.



سيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه تونس ، والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء COVID-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة.



بالطبع ، أدعو السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها ، لا سيما في مجال العدالة. ستتاح لي الفرصة للتحدث بشكل ملموس عن هذه الموضوعات المختلفة مع العديد من أعضاء الحكومة اليوم وأنا أعلم أنه ستتاح لي الفرصة مع الرئيس للتحدث عنها مرة أخرى في الأشهر القادمة لضمان التعاون والتعاون الكامل والتام بين تونس والاتحاد الأوروبي لصالح الشعب التونسي.





ووفق بلاغ للمفوضية الأوروبية بتونس صرّح المفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرز بالتالي لقد كررت للرئيس سعيد دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي.نحن نؤمن برغبة التونسيين في ترسيخ تونس كدولة ديمقراطية ، وأن هذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه.ومع ذلك ، وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذا العام الذي يمر بمرحلة انتقالية ، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية.لحماية أي مكاسب ديمقراطية ، من الضروري تعزيز سيادة القانون ، والفصل بين السلطات ، واستقلال العدالة واحترام حقوق الإنسان.تعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية وللاتحاد الأوروبي. إنها عظمة تونس أنها تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة حازمة. هذه إنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن. نحن نضمن ذلك داخل الاتحاد الأوروبي ، ولا سيما من خلال نشر التقرير عن سيادة القانون. نفعل الشيء نفسه بالنسبة للبلدان المرشحة أو الشريكة بالتعاون مع مجلس أوروبا ، ولا سيما لجنة البندقية أو جريكو.تشكل هذه المبادئ أساس شراكتنا الاستراتيجية. اليوم ، يشعر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بالقلق بشأن الدفاع الكامل عنهم.يجب أن تكون التحضير للانتخابات التشريعية التي أُعلن عنها في 17 ديسمبر وطرق إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل بين جميع الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين.أشار الاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا إلى أن هذا الحوار شرط أساسي لاستدامة الإصلاحات السياسية والاقتصادية.سيواصل الاتحاد الأوروبي متابعة الخطوات المقبلة للبلاد عن كثب وسيبقى إلى جانب الشعب التونسي ويهتم باحتياجاته. ويؤكد من جديد استعداده واستعداده لتقديم الدعم لتحقيق عودة ناجحة إلى الحياة الديمقراطية الطبيعية.سيواصل الاتحاد الأوروبي أيضًا دعم الشعب التونسي للاستجابة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والمالية الرئيسية التي تواجه تونس ، والتي تفاقمت بسبب تأثير وباء COVID-19 والعدوان الروسي على أوكرانيا على أمن الغذاء والطاقة.بالطبع ، أدعو السلطات التونسية إلى مواصلة تعاونها الوثيق مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع التعاون وحسن سيرها ، لا سيما في مجال العدالة. ستتاح لي الفرصة للتحدث بشكل ملموس عن هذه الموضوعات المختلفة مع العديد من أعضاء الحكومة اليوم وأنا أعلم أنه ستتاح لي الفرصة مع الرئيس للتحدث عنها مرة أخرى في الأشهر القادمة لضمان التعاون والتعاون الكامل والتام بين تونس والاتحاد الأوروبي لصالح الشعب التونسي.