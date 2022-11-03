في قضية محب الأفريقي محكمة بن عروس تصدر حكمها بخصوص 14 عون امن


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 19:31 قراءة: 0 د, 21 ث
      
صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين ل"باب نات " مساء اليوم الخميس 3 نوفمبر2022 ان ن هيئة الدائرة الجناحية حكمت بعامين سجنا في حق 12 عون امن من اجل تهمة القتل عن غير قصد، وذلك في قضية عمر العبيدي كما حكمت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حق عوني امن ،وبقبول الدعوى المدنية شكلا ،وحفظ الحق المدني في حق ورثة العبيدي وبرفض باقي الدعاوي المدنية.

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