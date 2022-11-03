البشير العكرمي يقدم هذا الطلب لللفرع الجهوي والهيئة الوطنية للمحامين...


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 09:49 قراءة: 0 د, 37 ث
      
قرر وكيل الجمهورية المعزول البشير العكرمي مرفوقا بعدل تنفيذ تقديم مطلب يوم 1 نوفمبر الي الفرع الجهوي للمحامين والى الهيئة الوطنية للمحامين لطلب ترسيمه بمهنة المحاماة فرفضت الهياكل المذكورة ترسيمه لعدة اسباب وهي ان ملفه غير مكتمل اضافة الى مسألة اتهامه في قضايا جزائية خاصة التى تعلقت بشبهات ارهاب والتستر في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.


وللتذكير فأن الهيئة الوطنية للمحامين سبق لها وان اكدت على أن الدخول إلى مهنة المحاماة يجب أن يكون عبر مدخل وَحيد وهو المعهد الأعلى للمحاماة .

..

.

اقرأ أيضا: بشير العكرمي: الغرب كرمني وقضاء بلادي يحاكمني



..
...

اقرأ أيضا: القاضي بشير العكرمي: انطلقت حملات التشكيك والاتهامات بعد رفضي توجيه الاتهام لأسماء شخصيات محددة بالاستناد لمواقف سياسية


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 255950



En continu...

Toutes les news...
الخميس 03 نوفمبر 2022 | 8 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:50 17:22 15:00 12:10 06:45 05:17
Babnet
23°
 Babnet29° Babnet % 40 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1927°-1919°-1421°-1823°-15
  • Avoirs en devises
    22680,0

  • (2 nov)
  • Jours d'importation
    103
  •              1 € = 3,28100 DT        1$ =3,27880 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 nov)   655,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   