البشير العكرمي يقدم هذا الطلب لللفرع الجهوي والهيئة الوطنية للمحامين...

قرر وكيل الجمهورية المعزول البشير العكرمي مرفوقا بعدل تنفيذ تقديم مطلب يوم 1 نوفمبر الي الفرع الجهوي للمحامين والى الهيئة الوطنية للمحامين لطلب ترسيمه بمهنة المحاماة فرفضت الهياكل المذكورة ترسيمه لعدة اسباب وهي ان ملفه غير مكتمل اضافة الى مسألة اتهامه في قضايا جزائية خاصة التى تعلقت بشبهات ارهاب والتستر في ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.







وللتذكير فأن الهيئة الوطنية للمحامين سبق لها وان اكدت على أن الدخول إلى مهنة المحاماة يجب أن يكون عبر مدخل وَحيد وهو المعهد الأعلى للمحاماة .



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وللتذكير فأن الهيئة الوطنية للمحامين سبق لها وان اكدت على أن الدخول إلى مهنة المحاماة يجب أن يكون عبر مدخل وَحيد وهو المعهد الأعلى للمحاماة .