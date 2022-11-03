فظيع... اكتشاف جثث لأجنة مدفونة في أواني فخارية "محابس" خلال أحداث الشغب اثر مباراة الترجي والبنزرتي ‎‎


Publié le Jeudi 03 Novembre 2022 - 07:09 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تم مساء الاربعاء 2 نوفمبر، العثور على جثث أجنة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أصص فخارية ( محابس ) فوق سطح عيادة طبيب نساء.
ويأتي العثور على جثث الأجنة التي يرجح ان مصدرها عمليات اجهاض، خلال أحداث الشغب التي شهدتها مدينة بنزرت اثر المباراة التي جمعت النادي البنزرتي بالترجي الرياضي حين أقدم عدد من الشباب على القاء الأصص الفخارية على أعوان الأمن لتظهر الجثث بعد تهشّم هذه الاصص في مشهد يقشعر له الابدان.

وعلى اثر هذه الحادثة الفظيعة أذنت النيابة العمومية بالجهة بفتح تحقيق في الغرض.

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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 255942

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 03 Novembre 2022 à 09h 18m |           
و ناس تستنى في المطر باش تصب. مليح كي ربي ما دمرش ها البلاد بزلزال.



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