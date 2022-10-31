اكد انه محتجز ... هذا ما تقرر في حق رجل الأعمال شفيق جراية وعباس محسن شيخ مدينة تونس الاسبق

اجلت صباح اليوم الاثنين 30 اكتوبر 2022 هيئة الدائرة الجنائية الاولى المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة؛ محاكمة رجل الأعمال شفيق الجراية وعباس محسن شيخ مدينة تونس سابقا ومتهم ثالث يدعى رفيق عوالي الى جلسة جانفي المقبل وذلك استجابة لطلب محامي أحد المتهمين الذي التمس من هيئة المحكمة التاخير للاطلاع ففوض بقية للمحامين النظر.

في حين حضر رجل الأعمال شفيق الجراية اثر جلبه من سجن ايقافه، كما مثل معه في حالة سراح كل من عباس محسن شيخ مدينة تونس الاسبق وخبير ،في حين حفظ التهمة في حق بن علي بموجب الوفاة... واكد شفيق جراية انه محتجز .







وتتعلق القضية بتدخل الرئيس الراحل بن علي لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونيا.

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وتتعلق القضية بتدخل الرئيس الراحل بن علي لفائدة رجل الأعمال شفيق جراية لتشييد طابق اضافي باحدى بناياته بجهة البحيرة دون احترام الاجراءات المعمول بها قانونيا.