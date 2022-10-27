حاتم بن عمارة يطرد صحفية من اذاعة جوهرة اف ام بسبب عدم التزامها بتعليماته بالتوقف عن انتقاد الحكومة ورئاسة الجمهورية

اعلنت الاربعاء 26 أكتوبر، الصحفية باذاعة جوهرة أف أم، صابرة العوني ان مقدم البرنامج الصباحي في الاذاعة حاتم بن عمارة قرّر التخلي عنها بسبب عدم التزامها بتعليماته المتعلقة أساسا بالتوقف عن انتقاد الحكومة ورئاسة الجمهورية.





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وقالت صابرة العوني في تدوينة بصفحتها على الفايسبوك " اُعلن أنه تم التخلي عن خدماتي من طرف مقدم البرنامج بسبب أنه الcourant مايتعداش بيناتنا كيما قال هو "كيما جبتك بتلفون نخرجك بتلفون".وتابعت قائلة "والسبب أنني لم أرضخ للتعليمات- ماتلزش للرئاسة- ماتحكيش على الحكومة- ماتنقدش الأحزاب- ماتحكيش على برامج أخرى- ماتقولش أنه مفهوم "الدولة" في تونس انتهى- ماتحكيش- ماتتكلمش- ماتنقدش- ماتعارضش ".وختمت تدوينتها بالقول " رغم احترامي للسيد المقدم منذ سنوات خاصة أني تربيت على صوته وكنت فخورة بشرف العمل معاه لكن سيد الكريم ،عهد التطبيل ، القداسة ، الخوف والصنصرة انتهى ولن يعود".