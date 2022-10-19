استمع أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس سماع مباركة البراهمي وزهير حمدي ومحمد جمور بوصفهم كشاكين في القضية التى رفعوها ضد وكيل الجمهورية سابقا البشير العكرمي اتهموه فيها بافتعال وثيقة في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي أدعى فيها انه وقع استنطاق المتهمين عامر البلعزي وموقوف ثاني حول تخلصهما من مسدسين أستعملا في عملية اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ليتبين وفق الشكاية انه لا أساس له من الصحة وانه لم يستنطقهما بخصوص ما وجه اليهما من تهم.
التحقيق يستمع الى محمد جمور وزهيز حمدي ومباركة عواينية
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