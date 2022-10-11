مدير عام شركة عجيل " مستحيل ستير تسلم محروقات مضرة بوسائل النقل"

نفى الرئيس المدير العام لشركة عجيل ما يتردد عن استلام تونس شحنة من المحروقات غير مطابقة للمواصفات.

وأضاف المتحدث لقناة التاسعة ان شركة ستير لا يمكنها أن تسلم محروقات مضرة بوسائل النقل.



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وتابع " المواصفات يمكن أن تكون غير مطابقة في جزء بسيط يمكن اصلاحه".وتتواصل بالرصيف البيترولي للميناء التجاري ببنزرت عمليّة إفراغ باخرة محمّلة بحوالي 31 الف طن من البنزين الخالي من الرصاص، وفق ما أفاد به مصدر محلي في تصريح اعلامي".وأوضح المصدر ذاته أن الباخرة محمّلة بشحنة من البنزين الموجه لمؤسسة تكرير النفط "ستير" وقادمة من ليتوانيا، وقد رست منذ أمس الاثنين بالرصيف البيترولي للميناء، وستتواصل عمليّة افراغها حتى يوم الأربعاء وفق الإجراءات الواجبة والمعمول بها من قبل المصالح الفنية الخبيرة والعاملة بالمؤسسة.يشار إلى أنه من المنتظر أن ترسو باخرة مماثلة محملة بحوالي 30 ألف طن من البنزين الخالي من الرصاص بالرصيف البيترولي بميناء بنزرت يوم 17 أكتوبر المقبل، وفق ذات المصدر.