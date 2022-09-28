نجيب الدزيري: " ال12 إلي عملوا الفوضى خذاو فلوس من جماعة ائتلاف الكرامة"

كشف نجيب الدزيري في مداخلته عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان ائتلاف الكرامة هو الطرف السياسي الذي قام بدفع الأموال الى المنحرفين في منطقة مرناق للتظاهر ليلا ضد الرئيس قيس سعيد.

وأضاف نجيب الدزيري " الداخلية لم تكشف عن الجهة السياسية في احترام لواجب التحفظ لكن المنحرفين ال12 اخذوا الأموال من جماعة ائتلاف الكرامة".



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وتابع " هنالك تورط سياسي في تأجيج الأوضاع في الشارع والداخلية كشفت ذلك بالملموس".وكانت وزارة الداخلية، أفادت في بلاغ لها يوم الثلاثاء، بأنّه تمّ الاحتفاظ بـ 12 شخصا من أجل تكوين وفاق إجرامي، وذلك على خلفيّة أحداث الشغب التي شهدتها مدينة مرناق من ولاية بن عروس مؤخّرا، على إثر إقدام شخص يعمل بائع غلال على الانتحار (شنقا) بمنزله يوم السبت الماضي.وأوضحت الوزارة، أنّه في إطار متابعة تطور الأوضاع بمدينة مرناق، تعمّد يوم الأحد الفارط حوالي 100 شخص، جلهم من المنحرفين، التجمهر على مستوى مفترق السوق بمرناق، ورشق الوحدات الأمنية بالزجاجات الحارقة وإشعال العجلات المطاطية وغلق الطريق بالمواد الحديدية، ممّا استوجب التدخل وتفريقهم والاحتفاظ بـ 12 من المعتدين منهم، بعد استشارة النيابة العمومية.وأوردت أنّ عددا من المحتفظ بهم اعترف خلال الأبحاث الأولية، أنّ شخصا معروفا بانتمائه إلى أحد الأحزاب السياسية "قام بتسليم مجموعة من منحرفي الجهة مبلغا ماليا، قصد تفريقه على منحرفين آخرين لإحداث الشغب وتأجيج الأوضاع"، وفق نص البلاغ.وأضافت الوزارة، أنّه بعد مراجعة النيابة العمومية ببنعروس، أذنت بفتح محضر بحث موضوعه تكوين وفاق اجرامي الغاية منه المس من الامن العام والاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة والرشق بمواد حارقة، والاحتفاظ ب 12 شخصا من ذوي الشبهة، وإدراج من توفرت في شأنه شبهة التحريض وتوزيع الأموال بالتفتيش.