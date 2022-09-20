المحرس: تنفيذ قرار هدم سياج مشيّد دون رخصة ومقام على أرض تابعة للملك العمومي بالشفار

باب نات - نفذت بلدية المحرس، بالتنسيق مع وحدات الحرس البلدي بالمحرس، صبيحة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، قرار هدم صدر منذ شهر ماي 2022، لسياج مشيد دون رخصة من البلدية ومقام على أرض تعود ملكيتها للملك العمومي حسب ما أفاد به رئيس بلدية المحرس محمد شنيور لـ"باب نات".





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وأضاف شنيور، أن هذه العملية تأتي في إطار حرص البلدية على تفعيل قرارات الهدم التي تواجه اشكاليات في التنفيذ خاصة مع تفاقم ظاهرة التحوز دون وجه حق والاعتداءات على أملاك الدولة والخواص والبناء الفوضوى والبناء دون رخصة.مشيرا في ذات الصدد، إلى أنه من المبرمج تنفيذ عدد من قرارات الهدم المماثلة للضرب على ايادي المخالفين، وخاصة المعتدين على الملك العمومي البحري وعلى أملاك المجلس الجهوي واملاك الخواص، كما دعا بالمناسبة إلى إيقاف نزيف البناء الفوضوي ودون ترخيص.يذكر ان جملة من عمليات الاعتداء على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية الشفار التابعة لبلدية المحرس ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تفاقم حدة الانجراف البحري، وذلك بسبب تكاثر البناءات العمودية غير المرخص فيها التي لا تحترم الملك العمومي البحري والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل والتي تسببت في الاخلال البيئي واتلاف العديد من الكثبان الرملية.