تطورات جديدة في قضية وفاة مدرب النادي الإفريقي

علمت باب نات ان جمعية التحالف من أجل النادي الإفريقي التي يتراسها الدكتور محسن الطرابلسي تولت تكليف الاستاذة نادية الشواشي المحامية لدى التعقيب لتكوين لجنة دفاع من أبناء النادي الافريقي للنيابة ومتابعة ملف غرق المدرب السابق النادي الأفريقي بلال الدالي في شاطئ الحمامات .





وباتصالنا بالمحامية نادية الشواشي اكدت الخبر موضحة انه تم تكوين لجنة دفاع تضم حوالي 10 محامين متطوعين وهم من ابناء النادي الأفريقي للترافع في القضية مؤكدة انه هناك تساخير وانابات عدلية كبيرة بخصوص ملف القضية .وللاشارة فان سبب وفاة مدرب شبان كرة اليد بالنادي الافريقي بلال الدالي الذي وجد ميتا على شاطئ الحمامات الأحد الفارط لم يكن الغرق ذلك أن آثار العنف التي وُجدت على جثة الهالك دفع الطبيب الشرعي لتشريح الجثة. وتم تأكيد تعرضه للعنف وبالتالي وجود شبهة القتل وقد تعهدت فرقة مقاومة الاجرام بالحمامات بالبحث في القضية.