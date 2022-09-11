مصطفى عبد الكبير تعليقا على توقيع والي بن عروس في كرة نهائي كأس تونس: يبدو أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عاجزان على كبح جماح هذا الوالي الفاشل

أثار الأحد 11 سبتمبر، والي بن عروس عز الدين شلبي جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك بسبب توقيعه على كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم الذي توج به النادي الصفاقسي اثر فوزه على مستقبل المرسى.







واستغرب النشطاء من توقيع الوالي على الكرة معتبرين ان لا صفة له ولا علاقة له بهذا الحدث الرياضي الوطني الذي من المفترض ان يشرف عليه رئيس الجمهورية.



وفي هذا السياق علق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير بالقوليبدو أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عاجزان على كبح جماح هذا الوالي الفاشل".







واستغرب النشطاء من توقيع الوالي على الكرة معتبرين ان لا صفة له ولا علاقة له بهذا الحدث الرياضي الوطني الذي من المفترض ان يشرف عليه رئيس الجمهورية.وفي هذا السياق علق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير بالقوليبدو أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عاجزان على كبح جماح هذا الوالي الفاشل".