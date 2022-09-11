مصطفى عبد الكبير تعليقا على توقيع والي بن عروس في كرة نهائي كأس تونس: يبدو أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عاجزان على كبح جماح هذا الوالي الفاشل


Publié le Dimanche 11 Septembre 2022 - 17:27 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أثار الأحد 11 سبتمبر، والي بن عروس عز الدين شلبي جدلا واسعا في صفحات الفايسبوك بسبب توقيعه على كرة نهائي كأس تونس لكرة القدم الذي توج به النادي الصفاقسي اثر فوزه على مستقبل المرسى.


واستغرب النشطاء من توقيع الوالي على الكرة معتبرين ان لا صفة له ولا علاقة له بهذا الحدث الرياضي الوطني الذي من المفترض ان يشرف عليه رئيس الجمهورية.

وفي هذا السياق علق رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير بالقوليبدو أن رئيس الجمهورية ووزير الداخلية عاجزان على كبح جماح هذا الوالي الفاشل".



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252791



En continu...

Toutes les news...
الأحد 11 سبتمبر 2022 | 14 صفر 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:35 15:50 12:23 05:58 04:30
Babnet
28°
 Babnet34° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
4.12 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2533°-2535°-2539°-2640°-27
  • Avoirs en devises
    24056,4

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    113
  •              1 € = 3,21962 DT        1$ =3,22793 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   983,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
..

   