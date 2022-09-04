فاطمة بن سعيدان تؤكد انه تم نشر صورتها دون موافقتها وتعلن مقاضاة المصوّر واي جهة تقوم بنشرها

اصدرت ليلة الاحد 4 سبتمبر، الممثلة فاطمة بن سعيدان بيانا للرأي العام بخصوص الصورة التي تظهر فيها شبه عارية ويتم تداولها منذ يوم السبت.





وأفادت بأن الصورة المتداولة تتنزل في اطار بحث مسرحي وتم نشرها دون علمها ودون موافقتها من طرف المصّور الذي اشتغل عليها.وأعلنت فاطمة بن سعيدان انها ستقوم بتتبع المصور واي شخص او وسيلة اعلام او اي جهة تقوم بنشر الصورة وتستعملها دون موافقتها.وكانت الممثلة فاطمة سعيدان أثارت الأحد 4 سبتمبر، جدلا واسعا على صفحات الفايسبوك بعد ان تم منذ يوم السبت تداول صورة لها وهي شبه عارية الصدر دافع عنها البعض وانتقدها البعض الاخر.وقال بعض المدافعين عن الصورة ان قراءتها تستوجب بعد نظر وحسّا فنيّا يتجاوز أعداء الفن الذين ينظرون للأشياء بنصفهم الأسفل.في المقابل انتقد البعض الاخر ظهور فاطمة سعيدان بهذا الشكل واعتبروا ان الصورة بشعة ومقززة وقال الناشط محمد الشرايطي "إعتبروني جاهلْ وماعنديش ذوق وما نفهمش. أنا أحترم تجربة الممثّلة (فاطمة بن سعيدان). هيّ فنّانة تونسيّة مُحترفة في الثالثة والسّبعين، من مواليد (1949). ولكن بحقّ دين الرّب: هل يُمكن أن تكون هذه اللّقطة (فَنْ)؟؟!!…حتّى القبح له حدود يا دين السّمااا..هذا إسمه ******* مُقزّزة، وتأييد للظّلاميّين وكلّ أعداء النّور والفنون والإبداع (الكينڨ)".