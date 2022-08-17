مرصد رقابة يتقدم بشكاية ضد حاتم العشي في علاقة بملف مجموعة بوخاطر

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أودع صباح اليوم الاربعاء 17 اوت 2022 مرصد رقابة شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بخصوص وضعية تضارب المصالح المؤكدة وشبهات الفساد المتعلقة بالوزير الاسبق لأملاك الدولة حاتم العشي في ملف مشروع "مدينة تونس الرياضية" لمجموعة بوخاطر الامارتية.وقدم المرصد مؤيدات موثقة تؤكد أن الوزير السابق والمحامي الحالي حاتم العشي ينوب شركة ”شركة المدن الرياضية العالمية تونس“ فرع مجموعة بوخاطر في تونس منذ 2020 على الاقل كمحام لدى التعقيب.كما قدم مؤيدات تؤكد أنه تولى أثناء مباشرته لمهامه كوزير لاملاك الدولة في فترة حكومة الحبيب الصيد من 5 فيفري 2015 الى 27 أوت 2016 الاهتمام بملف مشروع بوخاطر.وقدم المرصد تصريحا سابقا له يقول فيه أن الملف "شابته عديد النقائص وأن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية"، ويؤكد فيه "استئناف الوزارة للمفاوضات مع الشركة الإماراتية " وهو ما يفترض أنه حصل بمقتضى مسؤوليته الوزارية على معطيات سرية تهم الملف في علاقة بالنزاع بين الدولة التونسية والشركة الاستثمارية المذكورة، مما جعله يحكم أن الدولة التونسية تتحمل جزء من المسؤولية في تعطل المشروع. والتصريح في وقته يفتح المجال للريبة في علاقة الوزير بالشركة المعنية وفي وقوفه موقفا مجانبا للمصلحة الوطنية في ضرورة الدفاع عن موقف الدولة والتزام التحفظ في ما عدى ذلك.ووفق بلاغ للمرصد, المؤيدات التي قدمها المرصد تؤكد تماما أن حاتم العشي موجود في وضعية تضارب مصالح مؤكدة منصوص عليها في القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.