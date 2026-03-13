Babnet   Latest update 22:08 Tunis

وزارة املاك الدولة تعلن عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5df2064dd6ebb2.04875521_jqpgeflomknih.jpg>
Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 21:24
      
أعلنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،يوم الجمعة ، عن تغيير المقرّ المركزي الحالي للإدارة العامة لنزاعات الدولة من المقرّ الكائن بعدد 19 شارع باريس تونس إلى المقرّ الجديد الكائن بعدد 8 زاوية نهج ابن نديم ونهج 8003 (نهج الشابية) مونبليزير تونس وذلك بداية من يوم 16 مارس  الجاري.

ودعت الوزارة ، في بلاغ لها ، إلى تبليغ جميع المراسلات والإستدعاءات والإعلامات المتعلّقة بالتقاضي والموجّهة إلى المكلّف العام بنزاعات الدولة إلى مكاتبه الكائنة بمقرّه الجديد وفقا لما تقتضيه أحكام مجلّة المرافعات المدنية والتجارية وخاصّة أحكام الفصل 11 منها.

وينص الفصل 11 على أن  الاستدعاءات والإعلامات الموجهة إلى الدولة تبلّغ إلى مكاتب المكلف العام بنزاعات الدولة وإلا كانت باطلة.
وتبلغ الاستدعاءات والإعلامات في خصوص الدعاوى المتعلقة بضبط معلوم الضرائب والأداءات واستخلاصها  إلى المصالح المالية المختصة.
أما الإعلام الواقع لسائر الذوات المعنوية الأخرى يقع إبلاغها وفق الفصل ذاته الى مكتبها بالمكان الذي استقرت به بصفة رسمية أو للمكتب أو للفرع الذي يهمه الأمر.

كما ينص الفصل 11 على انه يعاقب بالسجن مدة عام كل من يتحيل لغاية عدم بلوغ المحاضر والاستدعاءات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325399

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 13 مارس 2026 | 23 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:27
15:50
12:36
06:33
05:07
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet18°
14° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-9
20°-8
14°-7
16°-5
17°-12
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>