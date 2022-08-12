د المنصف المرزوقي يتلقى دعوة للتدريس في جامعة هارفارد الامريكية

أعلن رئيس الجمهورية الأسبق د محمد منصف المرزوقي، تلقيه دعوة للتدريس بجامعة هارفارد الأمريكية خلال الأشهر القادمة.وقال المرزوقي، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، إنه تلقى دعوة من مركز "آش" للحوكمة الديمقراطية بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، للقيام بمهمة تدريس عن مشاكل التحول الديمقراطي في العالم العربي وذلك من 15 أوت إلى 15 ديسمبر 2022.وأشار إلى أنه سبق له المحاضرة في هذه الجامعة سنة 2017.