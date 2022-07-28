معز تريعة: نسبة السيطرة على حريق برقو مُتقدّمة جدا والوضع تحت السيطرة

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أكد الناطق الرسمي باسم الديوان الوطني للحماية المدنية، العميد معز تريعة، اليوم الخميس 28 جويلية 2022، أن نسبة السيطرة على حريق برقو من ولاية سليانة مُتقدّمة جدا.وأضاف العميد تريعة خلال مداخلته على اذاعة شمس، أن الوضع تحت السيطرة والنيران لم تعد تشكل خطرا على المتساكنين في المنطقة مبرزا أنه تم يوم إمس إجلاء عدد من الأهالي كإجراء استباقي وقدتم إيواءهم في معهد برقو.وشدد العميد معز تريعة على أنه لم يقع تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية طالت المنازل عدا خسائر طالت المحاصيل الزراعية.يذكر أن عدد من متساكني ولاية سليانة، نفذوا مساء أمس الإربعاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، للتنديد بما أسموه "تجاهل السلط المركزية لحريق جبل برقو، والتباطؤ في توفير المعدات اللازمة".واستنكر المتحدث بإسم المحتجين، ما وصفه ب"سياسة اللامبالاة في التعامل مع حريق جبل برقو، المتواصل منذ يوم الأحد المنقضي، رغم الخسائر المادية الفادحة الناجمة عنه".وطالب بضرورة توفير معدات ثقيلة وشاحنات إطفاء وطائرات عسكرية لإخماد حريق جبل برقو الهائل.