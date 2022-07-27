ملف قضية غرق السفينة "اكسيلو" أمام القضاء مجددا

السفينة

Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 19:18 قراءة: 0 د, 32 ث
      
باب نات - كشف مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي ل" باب نات " اليوم أن الدائرة الجناحية وبعد النظر في قضية غرق السفينة "اكسيلو " قررت تأخير المحاكمة لجلسة يوم 3 أوت 2022 لانتظار ورود الاختبار الماذون بها قضائيا ،كما قررت رفض مطالب السراح المقدمة من قبل لسان الدفاع.


وكانت الدائرة الجناحية قد افرجت في الجلسة السابقة عن طباخ السفينة وبحار متمرن.



وكانت السفينة قد غرقت خلال شهر شهر أفريل الماضي اثر بعد أن قدمت من ميناء دمياط المصري ومتجهة إلى مالطا وقد طلب طاقمها من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد فاستجابوا لها إلا أن المياة تسربت لمحركات السفينة وغرقت.

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