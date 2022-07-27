جبهة الخلاص في نقطة اعلامية طارئة: رغم شبهة التزوير... قيس سعيد يمر بقوة إلى خطوات أخطر


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 18:36 قراءة: 0 د, 34 ث
      
عبرت جبهة الخلاص عن رفضها لنتائج التصويت بعد ما صدر من أخطاء تسربت إلى جدول الأصوات الذي نشرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس و سحبته.


و اعتبرت القيادية في جبهة الخلاص شيماء عيسى أن تونس تفقد مكسبا من مكاسب الديمقراطية و شفافية العملية الانتخابية و وجهت دعوة للنيابة العمومية إلى إثارة الدعوة للتحقيق في شبهات التزوير

وفي تصريحه خلال مؤتمر صحفي عشية اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022 اعتبر القيادي في جبهة الخلاص جوهر بن مبارك أن الأخطر من شبهات التزوير أن رئيس الجمهورية يمر بقوة إلى خطوات أخطر و هي اعتزامه تحضير القانون الانتخابي و مشروع المحكمة الدستورية بشكل انفرادي و هو ما ترفضه الجبهة .


المصدر موزاييك
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