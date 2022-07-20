قضية غرق السفينة "اكسيلو" الافراج عن طباخ السفينة وبحار متمرن

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أفرجت مساء يوم الأربعاء 20 جويلية 2022 الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقابس عن بحار متمرن وطباخ سفينة وذلك فيما عرف بقضية غرق السفينة اكسيلو" في خليج قابس .كما قررت المحكمة تحديد جلسة 27 جويلية 2022 للاذن للمكلف العام بالقيام بالحق الشخصي و تكليف ثلاثة خبراء بإجراء معاينات على السفينة.وتجدر الاشارة الى وجود 07 موقوفين على ذمة هذه القضية من بينهم ربان السفينة الاذربيجاني الذي حلّ القنصل القائم باعمال سفارة بلاده بالمغرب في قابس وطلب من كتابة المحكمة بطاقة لزيارته بسجن قابس وتم تمكينه من ذلك.وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني قد قرر يوم 12 جويلية الجاري التصريح بتوفر الحجج والقرائن الكافية لارتكاب المتهمين بقضية السفينة الاجنبية التي وقع إغراقها في مياه البحر بقابس خلال شهر أفريل الماضي من أجل جريمة إتلاف و إعدام بنية الإجرام سفينة عمدا واحالتهم على الحالة التي هم عليها (ايقاف) وذلك صحبة ملف القضية والمحجوز على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية لمقاضاتهم من أجل ذلك.