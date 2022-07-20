زوجة محمد علي العروي : زوجي دفع ضريبة حبه للوطن


Publié le Mercredi 20 Juillet 2022 - 12:54قراءة: 0 د, 46 ث
      
أفادت زوجة العميد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقا محمد علي العروي خلال ندوة صحفية بأحد نزل العاصمة أن زوجها دفع ضريبة حبه للوطن وأنه كانت له وطنية مفرطة ،موضحة انه تم ايداعه السجن دون استنطاقه أو سماعه بخصوص ملف القضية .



وبينت زوجة العروي أن الحقيقة ستكشف وأنها متأكدة من براءة زوجها الذي ساهم مساهمة كبيرة في القضاء على الإرهاب وان الدولة عوض أن تكرمه أودعته السجن بتهمة كيدية ومفبركة ولا أساس لها من الصحة .



يذكر أن قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر أمس بطاقة إيداع بالسجن في حق الناطق الرسمي سابقا باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي.
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وحسب معطيات البحث فإن التهم الموجهة إلى العروي في هذه القضية تمثلت في الإبتزاز واستغلال خصائص الوظيف لغصب أموال الغير والمشاركة في ذلك.

وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 سبق له أيضا ومنذ حوالي شهر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق محمد علي العروي بخصوص القضية المعروفة اعلاميا بقضية" مؤسسة أنستالينغو" .

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