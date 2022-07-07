الافراج عن سليم شيبوب مقابل ضمان مالي قدره 5 مليارات ..


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 23:33قراءة: 0 د, 24 ث
      
أفاد المحامي حاتم بلحمر اليوم الخميس 07 جويلية 2022 باب نات أنه تم الافراج عن موكله الرئيس الأسبق لكل من الترجي الرياضي واللجنة الوطنية الأولمبية سليم شيبوب لكن مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين دينار... موضحا أن القرار أصدرته إحدى الدوائر بمحكمة استئناف تونس.


و للتذكير فإن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن شيبوب لمدة ستة أعوام وتغريمه بأكثر من 20 مليار، على خلفية إدانته باستغلال النفوذ والفساد في قضية مارينا قمرت زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

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