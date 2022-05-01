تم يوم أمس السبت 30 أفريل 2022 تكريم المناضل والمتقاعد من سلك الحرس الوطني"الحاج الهاشمي شلتوت" وهو أصيل مدينة المحرس من ولاية صفاقس، عمره يناهز 86 سنة، وذلك بمبادرة من قبل، رئيس جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس، رجل الأعمال، الهادي فرج، وكاتب عام الجمعية المبروك الوحيشي.ويأتي هذا التكريم، اعترافا له بالجميل، باعتباره من مؤسسي سلك الحرس الوطني وساهم بمجهوداته الجبارة وعمله المتواصل في النهوض بهذا السلك، هذا عبر تقلده مناصب أمنية رفيعة المستوى طيلة مسيرته المهنية الحافلة ولم ينقطع عطاؤه وإيمانه بالعمل الجمعياتي. كما ان المعني حامل لذاكرة حية لظروف انبعاث السلك.وقال رئيس جمعية وفاء لمساندة وتنمية جهة المحرس، الهادي فرج، إن هذا التكريم جاء اعترافا بالدّور المهمّ للأجيال التّي ساهمت في تأسيس النواة الأولى للحرس الوطني بالبلاد وبناء الدولة الوطنية منذ الخمسينات من القرن الماضي، فضلا عن الاعتراف لهم بتاريخهم النضالي الحافل وإشعاعهم طيلة مسيرتهم المهنية متمنين لهم دوام الصحة والعافية لأنهم فعلا رمز لتاريخ وطني وجمعياتي نعتز به.وائل الرميلي