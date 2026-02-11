Babnet   Latest update 10:22 Tunis

كاس ألمانيا: فرايبورغ يتأهل للمربع الذهبي على حساب هرتا برلين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/698c3f65ef6a12.70228059_khnjofgmpliqe.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 11 Février 2026 - 09:29
      
التحق فرايبورغ بباير ليفركوزن وشتوتغارت الى الدور نصف النهائي لكأس ألمانيا لكرة القدم بعد فوزه أمس الثلاثاء على مضيفه هرتا برلين من الدرجة الثانية 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1).

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح فرايبورغ وصيف نسخة 2022، التسجيل عبر مهاجمه الدولي الياباني يويتو سوزوكي في الدقيقة 96، ورد عليه فابيان ريزه بعد ثماني دقائق (د104).

وفي ضربات الترجيح، سجل هرتا برلين أربع ضربات وأهدر اثنتين عبر الفرنسي ميكايل كويسانس وباسكال كليمنز (الثالثة والسادسة)، فيما سجل فرايبورغ خمسا وأهدر واحدة عبر السويسري يوهان مانزامبي (الرابعة).

وكان باير ليفركوزن حامل اللقب مرتين في عامي 1993 و2024، أول المتأهلين الى المربع الذهبي بفوزه على سانت باولي 3-0 الثلاثاء الماضي، وحذا حذوه شتوتغارت حامل اللقب في اليوم التالي بفوزه على مضيفه هولشتاين كيل من الدرجة الثانية 3-0.


وتُوج شتوتغارت بلقب المسابقة الموسم الماضي بفوزه على أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة 4-2 في المباراة النهائية، رافعا رصيده من الألقاب إلى أربعة ومنهيا صياما دام 28 عاما عن آخر تتويج له في عام 1997.
ويختتم الدور ربع النهائي اليوم الأربعاء بلقاء بايرن ميونيخ بطل ألمانيا ولايبزيغ.
ويحمل بايرن ميونيخ الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20) آخرها سنة 2020، فيما ناله لايبزيغ مرتين متتاليتين في 2022 و2023.
