رفض الافراج عن سليم شيبوب

قررت اليوم الخميس 28 افريل 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة رفض الافراج عن رجل الأعمال سليم شيبوب الموقوف على ذمة قضية مارينا قمرت المتعلقة بمقاسم تمّ الحصول عليها واقتنائها وتغيير صبغتها من فلاحية إلى صناعية دون احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل وذلك بتدخل من بن علي الذي حفظت في حقه التهمة في حين تمت إحالة سليم شيبوب على القضاء .هذا وحددت المحكمة موعد لاحق لمحاكمته .