محمد عبو تعليقا على مرسوم هيئة الانتخابات : حان الوقت للانتصار للوطن وطي صفحة حكم الجنون


Publié le Dimanche 24 Avril 2022 - 13:44 قراءة: 0 د, 25 ث
      
عبّر السبت 23 أفريل، الوزير السابق محمد عبو عن رفضه لمرسوم رئيس الجمهورية المتعلق بتنقيح قانون المنظم لهيئة الانتخابات معتبرا ان الرىيس قيس سعيد يتجه نحو تحطيم البلاد.


وقال عبو في تدوينة مطولة بصفحته على الفايسبوك تحت عنوان حان الوقت للانتصار للوطن وطي صفحة حكم الجنون "لمن كان مترددا، بعد مرسوم هيئة الانتخابات، لم يعد هناك شك أن قيس سعيد لن يتراجع من تلقاء نفسه على تحطيم البلاد".

وتابع متحدثا عن رئيس الجمهورية " تبين أنه في حالة لاتسمح له بتقدير المخاطر...".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245126

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 24 Avril 2022 à 14h 33m |           
صحه النوم
محمد عبو لا يثبت على راي
اضاع المبادئ والقيم



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