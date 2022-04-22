وزير الاقتصاد يبحث مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك الإفريقي للتنمية، برامج التعاون المستقبلية

كان التعاون المالي والفني القائم وفرص مزيد تعزيزه في الفترة القادمة أبرز محاور اللقاءين المنفردين الذين جمعا وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد ب Odile Renaud-Basso رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) والسيد Akinwumi Adesina رئيس البنك الإفريقي للتنمية(BAD) وذلك على هامش إجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن من 18 إلى 22 أفريل الجاري.وقد تمّ التطرق خلال الاجتماعين الى أولويات العمل التنموي في تونس بالنسبة للمرحلة القادمة والمجالات التي سيتم التركيز عليها سواء في إطار رؤية تونس الاستراتيجية 2035 أو في إطار المخطط التنموي 2023-2025، من ذلك اقتصاد المعرفة والتنمية البشرية ودفع المبادرة الخاصة والاقتصاد الأخضر والتنمية الجهوية.وأشار سمير سعيّد الى أن هذه المجالات يمكن أن تشكل أرضية ملائمة لبرامج التعاون المستقبلية، فضلا عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة، والمجال الصحي خاصة في مستوى البحث والتجديد وصناعة الأدوية ودفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم المؤسسات الصغرى، والمتوسطة وغيرها من المجالات.كما استعرض الوزير خلال اللقاءين أبرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي وضعته الحكومة بهدف الرفع من نسق النمو وتحقيق الإنتعاشة الإقتصادية الضرورية لمجابهة التحديات والصعوبات القائمة وخاصة منها المالية والاجتماعية، معربا عن الرغبة والحرص على مزيد تعزيز التعاون مع المؤسستين الماليتين اللتان تعدان اليوم، من أبرز الشركاء الماليين لتونس.وأكدت كل من رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ورئيس البنك الإفريقي للتنمية الاستعداد لمواصلة مرافقة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية ومشاريعها التنموية بما يساعدها على تحقيق انتقال اقتصادي مستدام وناجع.هذا والتقى سمير سعيد ب Isobel COLEMAN نائبة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID المكلفة بالسياسات والبرمجة، حيث كانت المقابلة مناسبة لإستعراض وتقييم التعاون القائم بين الجانبين ولتباحث برامج عمل الفترة القادمة.