كشف المحامي سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الصحفية شهرزاد عكاشة في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ايقاف شهرزاد عكاشة بسبب تدوينة.
إيقاف الصحفية شهرزاد عكاشة
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