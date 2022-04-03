قربة: طفل يبلغ 11 سنة يؤم المصلين في صلاة التراويح

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تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك فيديو لطفل اسمه عبد الرحمان بن رمزي باني وهو يؤم الناس في صلاة التراويح في أول ايام شهر رمضان بمدينة قربة.ورغم أن الطفل حافظ لكتاب الله لكنه آثار جدلا بسبب صغر سنه حيث انه لم يتجاوز 11 سنة.علما أن الطفل عبد الرحمان بن رمزي باني متحصل عل الجائزة الثانية للمسابقة الوطنية للقرآن الكريم.