البراءة لرجل الأعمال لطفي عبد الناظر

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قضت ليلة أمس هيئة الدائرة الجنائية الاستىنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة، بالحكم بالبراءة وعدم سماع الدعوى في حق رجل الأعمال لطفي عبد الناظر وذلك في القضية المتعلقة لاتهامه بالحصول على قروض بنكية دون ضمانات إلا أن هيئة دفاعه كشفت أنه قدم الضمانات الكافية ولم يخالف القانون والإجراءات المعمول بها.وللتذكير فإن رجل الأعمال لطفي عبد الناظر حوكم ابتدائيا في القضية ب4 سنوات سجنا وخطية باكثر من 20 مليون د فاستأنف محاموه الحكم .