رجل الأعمال محمد الفقيه وآخرون أمام محكمة الاستئناف


Publié le Jeudi 24 Mars 2022 - 13:24قراءة: 0 د, 36 ث
      
باب نات - مثل ظهر اليوم في حالة سراح أمام أنظار هيئة الدائرة الجنائية الاستئنافية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس ،رجل الأعمال محمد الفقيه ومتهمين آخرين وذلك لمحاكمتهم في قضية تعلقت باتهامهم بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال .

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وقد طلب أحد المحامين التأخير لانتظار مأل الصلح مع الديوانة وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة ماي المقبل للمحاكمة.

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وللتذكير فقد تم ايقاف رجل الأعمال محمد الفقيه في إطار الحرب التى شنها يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق اثر اتهامه بتبييض الاموال والتهرب الضريبي وفق ما ورد في ملف القضية وحوكم ابتداىيا ب8 سنوات سجنا فاستأنف الحكم وتم الإفراج عنه خلال سنة 2021 بعد أن تقدم محاموه بمطلب للافراج عنه.



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