الداخلية تدعو للإبلاغ عن إرهابي


Publié le Samedi 19 Mars 2022 - 15:39قراءة: 0 د, 20 ث
      
دعـــت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو "أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب"، (صاحب الصورة المصاحبة) عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته، حيث أنه محلّ تفتيش وتوقيا من الأعمال الإرهابية.
ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين، في إطار تعاونهم مع الوحدات الأمنية، الأرقام التالية:
...

801011 الرقم الأخضر.
• 193 الحرس الوطني.
• 197 الأمن الوطني.
..

أو الإتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.

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