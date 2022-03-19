الداخلية تدعو للإبلاغ عن إرهابي

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دعـــت وزارة الداخلية إلى الإبلاغ الفوري عن المدعو "أحمد بن محمود بن أحمد بالطيب"، (صاحب الصورة المصاحبة) عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخص مكان تواجده وتحركاته، حيث أنه محلّ تفتيش وتوقيا من الأعمال الإرهابية.ووضعت الوزارة على ذمة المواطنين، في إطار تعاونهم مع الوحدات الأمنية، الأرقام التالية:801011 الرقم الأخضر.• 193 الحرس الوطني.• 197 الأمن الوطني.أو الإتصال بأقرب وحدة أمنية أو عسكرية.