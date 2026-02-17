بطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة – مرحلة التتويج (الجولة 5): النتائج والترتيب
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة، التي دارت مساء اليوم:
النتائج* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
اتحاد النقل الصفاقسي – الأولمبي القليبي: 1-3
* قاعة الزواوي
الترجي الرياضي التونسي – مولدية بوسالم: 3-2
* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس
النادي الصفاقسي – النجم الساحلي: 3-2
الترتيب1. مولدية بوسالم – 11 ن (5 م)
2. الترجي الرياضي – 11 ن (4 م)
3. النجم الساحلي – 9 ن (4 م)
4. الأولمبي القليبي – 6 ن (5 م)
5. النادي الصفاقسي – 5 ن (5 م)
6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 ن (5 م)
