بطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة – مرحلة التتويج (الجولة 5): النتائج والترتيب

النتائج





الترتيب



في ما يلي نتائج مباريات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني “أ” للكرة الطائرة، التي دارت مساء اليوم:* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: 1-3* قاعة الزواوي: 3-2* قاعة الرائد البجاوي بصفاقس: 3-21. مولدية بوسالم – 11 ن (5 م)2. الترجي الرياضي – 11 ن (4 م)3. النجم الساحلي – 9 ن (4 م)4. الأولمبي القليبي – 6 ن (5 م)5. النادي الصفاقسي – 5 ن (5 م)6. اتحاد النقل الصفاقسي – 0 ن (5 م)