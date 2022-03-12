جمعية مرضى السرطان تنظم غدا الأحد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني معتمدية الهوارية من ولاية نابل

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تنظم جمعية مرضى السرطان غدا الأحد 13 مارس الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمدرسة ابن خلدون بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل قافلة صحية متعددة الاختصاصات وفق ما كشفت عنه اليوم السبت رئيسة الجمعية روضة زروقوأبرزت روضة زروق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت أنه سيتم خلال هذه القافلة التي يتم تنظيمها تحت اشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع بلدية الهوارية وجمعية تنمية بلاحدود بمناسبة شهر "مارس الأزرق" شهر سرطان القولون إجراء اختبارات لفائدة أهالي المنطقة لتقصي سرطان القولونولفتت زروق الى أن القافلة ستضم 12 من الإطارات الطبية المختصة ستتولى القيام بفحوصات تشمل بالخصوص اختصاصات المعدة و التغذية و النساء والتوليد والعيون والأطفال وطب عام و الروماتيزم و العلاج الطبيعي كما ستقوم بتوجيه المرضى ممن تقتضي حالتهم المتابعة لمواصلة العلاج المناسبوأضافت زروق أنه سيتم بالتوازي مع هذه القافلة تنظيم حملة تحسيسة لتشجيع المتساكنين على القيام بالتلاقيح ضد فيروس كورونا و اجراء اختبارات سريعة لتقصي هذا الفيروس لفائدة الحالات المشتبه فيهاودعت رئيسة جمعية مرضى السرطان روضة زروق كافة متساكني معتمدية الهوارية من ولاية نابل الى الاقبال بكثافة على هذه القافلة الصحية والتمتع بخدماتها الصحية.