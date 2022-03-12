جمعية مرضى السرطان تنظم غدا الأحد قافلة صحية متعددة الاختصاصات لفائدة متساكني معتمدية الهوارية من ولاية نابل


Publié le Samedi 12 Mars 2022 - 14:45 قراءة: 0 د, 54 ث
      
تنظم جمعية مرضى السرطان غدا الأحد 13 مارس الجاري بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمدرسة ابن خلدون بمعتمدية الهوارية من ولاية نابل قافلة صحية متعددة الاختصاصات وفق ما كشفت عنه اليوم السبت رئيسة الجمعية روضة زروق

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وأبرزت روضة زروق في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت أنه سيتم خلال هذه القافلة التي يتم تنظيمها تحت اشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع بلدية الهوارية وجمعية تنمية بلاحدود بمناسبة شهر "مارس الأزرق" شهر سرطان القولون إجراء اختبارات لفائدة أهالي المنطقة لتقصي سرطان القولون

ولفتت زروق الى أن القافلة ستضم 12 من الإطارات الطبية المختصة ستتولى القيام بفحوصات تشمل بالخصوص اختصاصات المعدة و التغذية و النساء والتوليد والعيون والأطفال وطب عام و الروماتيزم و العلاج الطبيعي كما ستقوم بتوجيه المرضى ممن تقتضي حالتهم المتابعة لمواصلة العلاج المناسب
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وأضافت زروق أنه سيتم بالتوازي مع هذه القافلة تنظيم حملة تحسيسة لتشجيع المتساكنين على القيام بالتلاقيح ضد فيروس كورونا و اجراء اختبارات سريعة لتقصي هذا الفيروس لفائدة الحالات المشتبه فيها

ودعت رئيسة جمعية مرضى السرطان روضة زروق كافة متساكني معتمدية الهوارية من ولاية نابل الى الاقبال بكثافة على هذه القافلة الصحية والتمتع بخدماتها الصحية.

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