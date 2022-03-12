كاس الكنفديرالية الافريقية - النادي الصفاقسي امام حتمية الفوز على بيراميدز لانعاش الامال في التاهل الى الدور ربع النهائي

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يسعى النادي الصفاقسي عندما يستضيف فريق بيراميدز المصري غدا الاحد على ملعب حمادي العقربي برادس الى تحقيق الفوز من اجل انعاش اماله في التاهل الى الدور ربع النهائي من كاس الكنفديرالية الافريقية لكرة القدم.ويحتل النادي الصفاقسي، في منتصف سباق دور المجموعات، المركز الثالث للمجموعة الاولى برصيد ثلاث نقاط فيما يتصدر الفريق المصري المجموعة بالعلامة الكاملة (9 نقاط) متقدما على الاهلي طرابلس الليبي (6 نقاط). وياتي فريق زاناكو الزمبي في المركز الاخير بلا ادنى نقطة.وكان نادي عاصمة الجنوب فاز بمباراته الاولى على زاناكو الزمبي 1-0 قبل ان يتلقى هزيمتين متتاليتين خارج القواعد امام كل من الاهلي طرابلس (2-1) وبيراميدز (1-0) لتتعقد وضعيته في سباق المراهنة على احدى البطاقتين المؤهلتين الى دور الثمانية.ولن تكون مهمة ممثل كرة القدم التونسية سهلة لعدة اعتبارات من اهمها قيمة المنافس ورغبته في الحصول على نقطة تؤهله بصفة مبكرة الى الدور ربع النهائي بالاضافة الى الصعوبات الكبيرة التي يعيشها النادي الصفاقسي في الفترة الحالية لا سيما على المستوى الفني جراء تواضع الرصيد البشري من جهة والنسق المرتفع للمقابلات من جهة ثانية.ورغم صعوبة الظرف الذي تاتي فيه هذه المباراة، فان النادي الصفاقسي مطالب بعدم التفريط في نقاط الفوز للبقاء في سباق التاهل الى الدور ربع النهائي ومواصلة سعيه الى لعب الادوار الاولى في هذه المسابقة التي سبق له الفوز بنسختها الجديدة في ثلاث مناسبات سنوات 2007 و2008 و2013.ويراهن النادي الصفاقسي على خبرة عدد من عناصره على غرار الحارس ايمن دحمان ومتوسط الميدان الدفاعي شادي الهمامي والمهاجم فراس شواط ولاعب الرواق ايمن الحرزي افضل هداف في المسابقة الى حد الان بمجموع 4 اهداف لتخطي عقبة الفريق المصري ومصالحة الانصار بعد عثرة الاربعاء الماضي امام اتحاد بنقردان على ملعب الطيب المهيري لحساب البطولة.وفي المقابل، ستعرف قائمة لاعبي بيراميدز خلال هذه المواجهة عودة المهاجم السابق للنادي الصفاقسي فخر الدين بن يوسف بعد تعافيه من الاصابة وهو ما سيمنح المدرب ايهاب جلال المزيد من الخيارات في الخط الامامي الى جانب الفلسطيني محمود وادي افضل هداف للفريق الى حد الان في سباق البطولة المصرية برصيد 5 اهداف والمغربي وليد الكرتي والجنوب افريقي فاغري لاكاي صاحب هدفين في دور المجموعات لكاس الكونفدرالية الافريقية.وتعرض بيراميدز الى خسارة ثقيلة امام الاهلي بثلاثية دون رد في اخر مباراة له في البطولة المصرية يوم الثلاثاء الماضي ما جعله يتراجع الى المركز الثاني على بعد نقطتين من "المارد الاحمر" الذي يملك مباراة مؤجلة.وسيدير المباراة التي تنطلق على الساعة الثامنة مساء طاقم تحكيم رواندي بقيادة الحكم جون كلود اشموي.وفي لقاء ثان لحساب نفس المجموعة، يحل الاهلي طرابلس ضيفا على فريق زاناكو.