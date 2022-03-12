مدنين: لأول مرة، معرض تجاري وصناعي بمدينة مدنين... مع صالون تشغيل وفضاءات مختلفة للعرض

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انطلق مساء يوم الجمعة، ولأول مرة بمدينة مدنين، المعرض التجاري والصناعي ممتدا على مساحة 2500 متر مربع، موفرا فضاءات مختلفة، منها فضاء تجاري يحتوي على صناعات تقليدية وأثاث وتجهيزات مختلفة وديكورات، وفضاء فلاحي قدم منتوجات فلاحية من المنتج إلى المستهلك، إلى جانب فضاء ثالث صناعي لعرض الطاقات المتجددة وكاميرات المراقبة والسيارات الكبرى وأثاث المطابخ والاعلامية والأابواب وغيرها، قدمها اكثر من 120 عارضا من مختلف الولايات، وفق سامي الشامخ، مدير المعرض.وقد لقي هذا المعرض اقبالا كبيرا من الحرفاء، الذين أكدوا تعطشهم لمثل هذه الفضاءات التي تنوع الاختيارات وتلبي حاجيات الحريف في كل المجالات، سواء لتجهيز المنازل أو المؤسسات والصناعيين وغيره، من خلال منتوجات ومعدات متنوعة من حيث الجودة والسعر، وهو ما يبحث عنه الحريف الذي وجد كل الخيارات أمامه دون قطع مسافات للبحث عن حاجياته من الأثاث او التجهيزات، حسب آراء البعض منهم.وادخل هذا المعرض في يومه الأول حركية متميزة على مدينة مدنين، التي تحولت إلى وجهة للزوار من معتمديات مجاورة وحتى ولايات مجاورة، سيتكثف إقبالهم في بقية أيام المعرض الذي سيتواصل حتى يوم 29 مارس، خاصة وانه يتزامن مع العطلة المدرسية. ولأجل ذلك، وضع المنظمون برنامجا تنشيطيا موازيا، وفق الشامخ، بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بمدنين التي وضعت على الذمة عدة عروض فنية الى جانب تركيز مدينة العاب للاطفال.كما سينتظم في اطار هذا النشاط الموازي "صالون التشغيل"، الذي سيجمع الباعثين الشبان مع مؤسسات التمويل للتواصل وللتعرف على طرق التمويل وفهمها، بما يسهل عليهم التمكن من هذه المرحلة المهمة في مسار إنجاز المشروع وخاصة امام الشباب، وفق مدير المعرض.واعتبر أن هذا النجاح للدورة الاولى من خلال الاقبال المفاجئ في اليوم الافتتاحي للمعرض، يحفز منظميه على جعله موعدا سنويا يتجدد مع هذه المدينة التي تهيأت بها كل الظروف لحسن تنظيم المعرض واحتضانه.بر