رئيسة الحكومة تتحادث مع سفيرة المملكة المتحدة وسفير مملكة بلجيكا بتونس

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التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم الثلاثاء غرّة مارس 2022 بقصر الحكومة بالقصبة سفيرة المملكة المتحدة بتونس Helen .Wintertonوعبّرت رئيسة الحكومة خلال هذا اللقاء عن ترحيبها بالسفيرة البريطانية الجديدة متمنيّة لها النجاح والتوفيق في مهامّها.وتناول اللقاء علاقات التعاون الثنائية وأوجه الشراكة بين تونس والمملكة المتّحدة لا سيما في مجالات الطاقة والتربية والتعليم العالي، كما تمّ التطرق إلى سبل مزيد تعزيزها وتطويرها.وأعربت السفيرة البريطانية بمناسبة استعراض أبرز مخرجات المحادثات مع صندوق النقد الدولي عن استعداد بريطانيا لدعم تونس خلال هذه المفاوضات باعتبارها عضوا في مجلس الصندوق.كما مثّل اللقاء فرصة هامة تطرّق خلالها الطرفان إلى آخر مستجدّات الوضع في أوكرانيا وعمليّة إجلاء التونسيين العالقين بالمنطقة.كما استقبلت رئيسة الحكومة سفير مملكة بلجيكا بتونس Christophe de Bassompierre.ونوّهت رئيسة الحكومة بالعلاقات الوثيقة القائمة بين تونس وبلجيكا وضرورة العمل على مزيد تدعيمها بما من شأنه الارتقاء بالتعاون الثنائي بين الجانبين والاستفادة من الخبرات التونسية ومن فرص الاستثمار المتاحة خصوصا في مجالات التكنولوجيا الحديثة والسياحة البديلة والطاقات المتجددة.وتطرّق اللقاء إلى الصعوبات التي تواجهها بلادنا على المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية وإلى مدى التقدّم في برنامج الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي مثلت فحوى المحادثات مع صندوق النقد الدولي.من جهته أشاد السفير البلجيكي بالنقلة النوعيّة التي شهدتها الاستثمارات البلجيكية بتونس التي لم تعد تقتصر على الاستثمار في قطاع النسيج وإنما شملت قطاعات أخرى كالتكنولوجيا والطاقة، معربا عن رغبة بلاده في مزيد تطويرها لتشمل مجالات جديدة ولتستفيد من الكفاءات التونسيّة.ومثّل اللقاء أيضا فرصة للتباحث بخصوص أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الوضع في أوكرانيا.