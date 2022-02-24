هذا ما قرره القطب القضائى في حق عماد الطرابلسي

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نظرت صباح اليوم الخميس 24 فيفري 2022 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة في ملف فساد والحصول على امتيازات تعلق بعماد الطرابلسي صهر الرئيس الراحل بن علي ،وبالمناداة على عماد الطرابلسي تبين أنه لم يتم جلبه من السجن ،كما لم يحضر المكلف العام بنزاعات الدولة...وطلبت النيابة العمومية التأخير لجلب عماد الطرابلسي من السجن فقررت المحكمة تحديد موعد 14 افريل للمحاكمة .