بطولة الدنمارك - التونسي انيس بن سليمان يصنع فوز بروندبي امام نورشيلاند

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قاد لاعب الوسط الدولي التونسي انيس بن سليمان فريقه بروندبي للفوز خارج القواعد على نورشيلاند بنتيجة 2-صفر في المباراة التي اقيمت مساء الاحد في اطار الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدنمارك لكرة القدم.وبادر انيس بن سليمان بافتتاح التسجيل في الدقيقة 58 قبل ان يضاعف زميله اندرياس بروس النتيجة في الدقيقة 66.ورفع بروندبي رصيده الى 33 نقطة في المركز الثالث على بعد 3 نقاط من المتصدر كوبنهاغن ينما تجمد رصيد نورشيلاند عند 16 نقطة في المركز العاشر.