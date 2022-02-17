مراد الزغيدي يكشف " إدارة اي اف ام تعرضت لضغوط من اجل عدم بث لقاء البشير العكرمي"


Publié le Jeudi 17 Février 2022 - 09:43 قراءة: 0 د, 32 ث
      
قال الإعلامي في إذاعة " اي اف ام" مراد الزغيدي أن ضغوطا كبيرة مورست على إدارة الإذاعة لعدم استضافة القاضي البشير العكرمي.
وأضاف مراد الزغيدي " لا اعرف من هي الجهة التي مارست هذه الضغوط والإدارة وحدها الكفيلة بالرد".
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وتابع مراد الزغيدي " في النهاية تعرضت لمحاكمة شعبية من قبل الفايسبوكيين واتهموني بتبييض الارهاب متابعا " لم أقرر استضافة البشير العكرمي في برنامج ترفيهي بل للحصول على معطيات ومعلومات من خلال برنامج جدي".

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