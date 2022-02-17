مراد الزغيدي يكشف " إدارة اي اف ام تعرضت لضغوط من اجل عدم بث لقاء البشير العكرمي"

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قال الإعلامي في إذاعة " اي اف ام" مراد الزغيدي أن ضغوطا كبيرة مورست على إدارة الإذاعة لعدم استضافة القاضي البشير العكرمي.وأضاف مراد الزغيدي " لا اعرف من هي الجهة التي مارست هذه الضغوط والإدارة وحدها الكفيلة بالرد".وتابع مراد الزغيدي " في النهاية تعرضت لمحاكمة شعبية من قبل الفايسبوكيين واتهموني بتبييض الارهاب متابعا " لم أقرر استضافة البشير العكرمي في برنامج ترفيهي بل للحصول على معطيات ومعلومات من خلال برنامج جدي".