مراد الزغيدي يكشف " إدارة اي اف ام تعرضت لضغوط من اجل عدم بث لقاء البشير العكرمي"

قال الإعلامي في إذاعة " اي اف ام" مراد الزغيدي أن ضغوطا كبيرة مورست على إدارة الإذاعة لعدم استضافة القاضي البشير العكرمي.
وأضاف مراد الزغيدي " لا اعرف من هي الجهة التي مارست هذه الضغوط والإدارة وحدها الكفيلة بالرد".
وتابع مراد الزغيدي " في النهاية تعرضت لمحاكمة شعبية من قبل الفايسبوكيين واتهموني بتبييض الارهاب متابعا " لم أقرر استضافة البشير العكرمي في برنامج ترفيهي بل للحصول على معطيات ومعلومات من خلال برنامج جدي".
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وأضاف مراد الزغيدي " لا اعرف من هي الجهة التي مارست هذه الضغوط والإدارة وحدها الكفيلة بالرد".
وتابع مراد الزغيدي " في النهاية تعرضت لمحاكمة شعبية من قبل الفايسبوكيين واتهموني بتبييض الارهاب متابعا " لم أقرر استضافة البشير العكرمي في برنامج ترفيهي بل للحصول على معطيات ومعلومات من خلال برنامج جدي".
اقرأ أيضا: الحوار الكامل للقاضي بشير العكرمي: انطلقت حملات التشكيك والاتهامات بعد رفضي توجيه الاتهام لأسماء شخصيات محددة بالاستناد لمواقف سياسية
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