نقيب الصحفيين: مراد الزغيدي اتصل بي ليخبرني عن حجم التهجم الذي تعرض له ما دفعه لتاجيل الحوار مع العكرمي

كشف نقيب الصحفيين مهدي الجلاصي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ان الاعلامي باذاعة " أي اف ام" مراد الزغيدي اتصل به واخبره عن حجم التهجم الذي تعرض له لمجرد إعلانه عن بث حلقة مع القاضي بشير العكرمي قبل قرار التأجيل .
وحذر الجلاصي مما وصفها بالرقابة الذاتية وسعي أصحاب المؤسسات الاعلامية نيل رضا الجمهور تحت شعار " الجمهور عايز كده".
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وكتب الجلاصي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
وحذر الجلاصي مما وصفها بالرقابة الذاتية وسعي أصحاب المؤسسات الاعلامية نيل رضا الجمهور تحت شعار " الجمهور عايز كده".
اقرأ أيضا: القاضي بشير العكرمي: انطلقت حملات التشكيك والاتهامات بعد رفضي توجيه الاتهام لأسماء شخصيات محددة بالاستناد لمواقف سياسية
وكتب الجلاصي في صفحته الرسمية على الفيسبوك التدوينة التالية:
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