بعد أن كان من المنتظر أن يستضيف القاضي بشير العكرمي، مراد الزغيدي يعلن أنه لن يتم بث برنامجه ليوم السبت 12 فيفري


Publié le Samedi 12 Février 2022 - 09:51 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أعلن السبت 12 فيفري، الاعلامي مراد الزغيدي في تدوينة مقتضبة بصفحته على الفابسبوك أن برنامجه الذي يبث على اذاعة اي أف أم "عندنا أجندا" لن يتم بثّه هذا السبت ولم يذكر اي سببب لذلك.
ويأتى اعلان الزغيدي الغاء بث عدد برنامجه لهذا الاسبوع بعد أن أعلن في وقت سابق أن ضيفه في هذا العدد سيكون القاضي البشير العكرمي الذي جددت هيئة الدفاع عن الشهيدين في ندوتها الصحفية الاخيرة توجيه عديد الاتهامات له خاصة في علاقة بالاغتيالات.
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