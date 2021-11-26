فيديو يوضح محاولة مسلح استهداف امنيين بسلاح ابيض أمام الداخلية قبل اطلاق النار عليه

أفادت اذاعة موزاييك أن أعوان دورية قارة متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا بعد عصر اليوم لشاب كان يحمل //ساطور//، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة بشارع الحبيب بورقيبة.وقد تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله الى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة.