سكرة مداهمة منزل حوله صاحبه لتخزين واحتكار السجائر

صورة توضيحية
Publié le Jeudi 25 Novembre 2021 - 09:31قراءة: 0 د, 18 ث
      
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بسكرة ليلة أمس من مداهمة منزل بالجهة حوّله صاحبه لمكان لتخزين السجائر المحلية والأجنبية بغية تخزينها واحتكارها لبيعها لاحقا بالسوق بأسعار مرتفعة جدا.

وكشفت الأبحاث معه أنه استأجر عدة رخص للتزود بالسجائر والتى بواسطتها تمكن من الحصول على كميات كبيرة وهامة من السجائر المذكورة، وقد تم التنسيق مع مصالح وزارة التجارة وحرر محضر بحث في الغرض.

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