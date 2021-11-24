300 آلة لجمع الزيتون من صُنع مهندس تونسي قادمة من الصين عالقة في الديوانة منذ شهرين

أكّد المهندس التونسي برهان الزبيدي في تصريح لاذاعة راديو ماد, أنه اخترع آلة لجمع الزيتون ووجد مستثمر تبنى فكرة المشروع وقام بتصنيع 300 آلة في الصين وقام بجلبها إلى تونس إلا أنها لا تزال عالقة في الديوانة منذ أكثر من شهرين .وأضاف أنه تم إتمام كل الإجراءات القانونية إلا أنه عند وصول الآلات إلى الميناء في تونس لم يستطع إخراجها ، مؤكدًا أن الديوانة التونسية أعلمته أن هناك محضر ضدّه وخطيّة مالية بسبب خطأ تقني قام به الوكيل الجمركي .وهدد بالدخول في إضراب جوع في صورة عدم حل الإشكال.