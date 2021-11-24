300 آلة لجمع الزيتون من صُنع مهندس تونسي قادمة من الصين عالقة في الديوانة منذ شهرين

Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 - 08:31قراءة: 0 د, 29 ث
      
أكّد المهندس التونسي برهان الزبيدي في تصريح لاذاعة راديو ماد, أنه اخترع آلة لجمع الزيتون ووجد مستثمر تبنى فكرة المشروع وقام بتصنيع 300 آلة في الصين وقام بجلبها إلى تونس إلا أنها لا تزال عالقة في الديوانة منذ أكثر من شهرين .


وأضاف أنه تم إتمام كل الإجراءات القانونية إلا أنه عند وصول الآلات إلى الميناء في تونس لم يستطع إخراجها ، مؤكدًا أن الديوانة التونسية أعلمته أن هناك محضر ضدّه وخطيّة مالية بسبب خطأ تقني قام به الوكيل الجمركي .

وهدد بالدخول في إضراب جوع في صورة عدم حل الإشكال.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 236687

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Mercredi 24 Novembre 2021 à 08h 43m |           
Et si ca provenait de la TURQUIE....les services douaniers auraient été plus "indulgents" !



En continu

Toutes les news

الأربعاء 24 نوفمبر 2021 | 19 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:38 17:07 14:46 12:13 07:07 05:36
Babnet
12°
Babnet22°Babnet% 94:الرطــوبة
تونــسBabnet12°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1220°-1419°-1219°-1214°-10
  • Avoirs en devises
    20715,4

  • (23 nov)
  • Jours d'importation
    123
  •              1 € = 3,25883 DT        1$ =2,90056 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 nov)   1153,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة